Половина покупок в России оплачивается картами

В январе 2019 года впервые в России доля безналичной оплаты покупок выросла до 50%. Анализ был проведен одним из крупнейших операторов контрольно-кассовой техники «Такском», пишут «Известия». Всего было обработано 11 млрд чеков.

Карточные транзакции впервые догнали по популярности оплату наличными. В 2017 году «пластиком» предпочитали пользоваться 40% граждан, в 2018-м — 46%, а в январе 2019-го два основных способа оплаты поделили рынок пополам.

Больше всего «пластик» для покупок используют в Москве, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Перми, Казани и Красноярске. Рассчитываться же наличными предпочитают в Тольятти, Саратове, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Еще в 2017 году картами предпочитали расплачиваться 40% россиян, к декабрю 2018-го их доля увеличилась до 46%. При этом количество карт в прошлом году, наоборот, несколько снизилось. А значит, повысилась именно интенсивность их использования. Это свидетельствует об обелении экономики и снижении на рынке предложений по нелегальному обналичиванию денег, считают эксперты.