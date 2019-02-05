«Победа» исполнила решение Верховного суда и изменила правила провоза ручной клади

Надейтесь надейтесь, истина особенно высшая (я так понимаю вы в низшей) обязательно вас посетит))...
Спасибо, постараюсь не болеть. Хотя зима, грипп, вот это всё. И за сочувствие спасибо, за ним и х...
Всё чаще слышу, что идиотами называют честных людей.. печалька.
Реальность одна, ее восприятие разное))) у некоторых в силу достижения психиатрии и не специалист...
Реальность, это которая у каждого своя? Или Вы не признаёте современные достижения психиатрии? А ...
К, сожалению, опыт общения с моими московскими бухами меня вверг в шок, такое ощущение, будто они...
Да видимо плохо читали, да и тайных знаний там нет, есть реальность ну хотя бы в Республиках))) ...
А, ясно. Опять средснестатистический расчет "пол-палец-потолок"?
Признаю только трибунал сестёр битвы и лично Святой Целестины! Всё остальное ересь и предательств...
Плохой бухгалтер, не интересующийся последними новостями и трендами — это беда для...
Почитала. Не стоит. Жаль потраченного времени.
хотите сказать, что в провинции бухгалтерам заняться нечем? конечно, пока вы там не можете рассла...
Где подписаться в письме? Киньте ссылку... обязательно пойду вместе со всеми защищать свои права!
Ну всё правильно. А то бедолагам из органов приходилось по всей стране и куче реестров искать у к...
Очень часто у работников банковская карта находится под арестом(Приставы),и заработную плату они ...
Чушь какая-то.Я считаю, что в Москве и области одни из самых сильных бухгалтеров. Налоговая прост...
Короче, выделят их в отдельные инспекции, вместе с аффилированнами компаниями. И будут драть нало...
)))А то-есть вы садист палочник, боже каких только спецов нацистов тут не встретишь, скрытые дохт...
Отрицательный отбор во власть. Причем, что в бюджете, что в коммерции.
Вообще Россия на этом может хорошо заработать. У нас сейчас много сайтов. которые хорошо работают...
у нас ведь эти инициативы каждый год - то зимой сократить из-за витамина Д, то летом из-за жары, ...
Ну, зачем же себя тыкать, когда есть такие срыватели покровов и открыватели глаз. Голливуд отдыха...
Северная Корея так живёт уже 80 лет. А нам просто стыдно. что до сих пор от всех зависим..Что кас...
а у нас в Удмуртии министр образования не так давно, в конце января ( с 1 февраля, как все помнят...
Что характерно, сокращение рабочего дня не поможет получить больше витамина Д, т.к. короткий свет...
Ну дать возможность брать отпуска без сохранения заработной платы. сколько то дней. например до 5...
то, что он под следствием никак не связанно с оптимизацией, его в другом обвиняют. как обычно наш...
Я считаю, что в одном письме не надо мешать все в кучу-"неправильные" законы, "лишние" налоги, на...
)))Живой ... живомыслящий, а палочкой тыкайте себя, так быстрее осознание живости придет)))) А т...
Вот при ответе на второй вопрос я тоже замешкалась....неоднозначные варианты ответа)
Ещё, на всякий случай, надо продумать сценарий для битвы экстрасенсов.
О! А я буду радеющий за народ чиновник, которому пиндосы и бриташки конституцию написали такую, ч...
У нас только законная оптимизация
Ух-ты! У нас тут настоящий сетевой ээээ, альтернативно мыслящий. Приготовился потыкать палочкой*
А я буду буржуем-кровопийцей, который пьет кровь трудового населения и своими недоимками в 3 копе...