«Победа» исполнила решение Верховного суда и изменила правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» с 18 февраля вводит двойные правила провоза ручной клади в салонах самолетов. В соответствии с решением Верховного суда РФ лоукостер разрешит провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом до 10 кг и габаритами 36/30/4 см и следующего перечня вещей:

дамской сумки / портфеля / рюкзака / габаритами 36/30/23 см;

букета цветов;

верхней одежды;

лекарств и питания для ребенка;

одного костюма в портпледе;

детской люльки;

товаров из магазинов Duty Free габаритами не более 10/10/5 см.

Одновременно «Победа» оставляет пассажирам возможность воспользоваться действующими правилами: взять в салон любое количество вещей габаритами 36/30/27 см.

«Мы буквально в точности до запятой исполнили требования Федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда. Но я знаю, что наши клиенты были абсолютно довольны прежними правилами», — цитирует «КоммесантЪ» гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.

Летом 2017 года Совет федерации принял законопроект правительства о снижении обязательного провоза ручной клади в салонах самолетов с 10 до 5 кг. В декабре того же года авиакомпания «Победа» поменяла правила провоза ручной клади. Вместо ограничения в 5 кг перевозчик ввел ограничения по размеру: пассажир получил право возить с собой багаж в любом количестве и любого веса при условии, что одно место багажа вписывается по габаритам в 36/30/27 см.