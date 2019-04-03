В санируемом МИнБанке нашли нарушения валютно-обменных операций

Временная администрация Московского индустриального банка (МИнБанка) выявила нарушения в сфере валютно-обменных операций. Об этом в интервью ТАСС рассказал зампред Центробанка Василий Поздышев.

Кроме того, по словам замглавы ЦБ, зафиксированы случаи финансирования заемщиков, юридически не связанных с банком, но по некоторым признакам являющихся его фактическими собственниками.

«В нашей экономике большое количество предприятий до сих пор записано на так называемых номиналов (доверенные лица). Сейчас мы с заемщиками разбираемся, является ли их собственник реальным или же он номинал», — пояснил Поздышев.

В январе Поздышев рассказал, что размер «дыры» в капитале МИнБанка оценивается в сумму от 60 млрд до 100 млрд рублей, напоминают «Известия».

Санация МИнБанка началась 22 января. Функции временной администрации возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.