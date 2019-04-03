В мае будет много выходных

В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать 5 дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Об этом напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Далее в связи с празднованием Дня победы (9 мая), который в этом году выпадает на четверг, россиян также ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные. «Рабочими днями будут 6,7,8 мая, выходные дни — с 9 по 12 мая включительно», — рассказал заместитель руководителя Роструда.

В связи с тем, что 30 апреля и 8 мая являются рабочими предпраздничными днями, то их продолжительность сокращается на 1 час.

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — пояснил Иван Шкловец.