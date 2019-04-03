Утверждена форма договора поручительства для возмещения НДС

ФНС приказом от 06.03.2019 № ММВ-7-3/120@ утвердила форму договора поручительства, заключаемого с ФНС.

Этот договор применяется при заявительном возмещении НДС, а также для получения освобождения от уплаты акциза.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 176.1 НК РФ право на применение заявительного порядка возмещения налога имеют налогоплательщики, обязанность которых по уплате налога обеспечена поручительством в соответствии со статьей 74 НК РФ, предусматривающим обязательство поручителя на основании требования налогового органа уплатить в бюджет за налогоплательщика сумму налога, излишне полученную им (зачтенную ему) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично.

Согласно пункту 2.2 статьи 184 НК РФ право на освобождение от уплаты акциза при совершении операций, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 статьи 183 НК РФ, имеют налогоплательщики - организации, обязанность которых по уплате акциза обеспечена поручительством. Договор поручительства должен предусматривать обязанность поручителя уплатить акциз в случае непредставления налогоплательщиком документов в порядке и сроки, которые установлены пунктами 7 и 7.1 статьи 198 НК РФ, и неуплаты налогоплательщиком соответствующей суммы акциза.

До выхода этого приказа применялась рекомендуемая форма.