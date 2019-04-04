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Разработан новый закон с множеством льгот для многодетных семей

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект закона «О мерах государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации».

В документе дается определение многодетной семьи — это семья 3 и более детьми до 18 лет или до 23 лет (если они студенты).

Перечислен целый ряд льгот, которые должны финансироваться из федерального или регионального бюджетов.

В перечень включены 15 видов льгот. В их числе:

  • скидка в размере не ниже 50 % за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электрической энергией;
  • бесплатное обеспечение лекарствами детей;
  • бесплатный проезд детей на общественном транспорте;
  • первоочередной прием детей в детский сад;
  • бесплатное питание детей в школе;
  • бесплатная школьная и спортивная форма для детей;
  • первоочередное предоставление мест в санаториях и лагерях для детей;
  • разовый льготный кредит или беспроцентный заем на жилье и автомобиль
  • один день в месяц бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок.

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