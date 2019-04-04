Разработан новый закон с множеством льгот для многодетных семей

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект закона «О мерах государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации».

В документе дается определение многодетной семьи — это семья 3 и более детьми до 18 лет или до 23 лет (если они студенты).

Перечислен целый ряд льгот, которые должны финансироваться из федерального или регионального бюджетов.

В перечень включены 15 видов льгот. В их числе: