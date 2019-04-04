В Минфине рассказали, когда неналоговые платежи переведут в Налоговый кодекс

Неналоговые платежи в случае одобрения соответствующего законопроекта будут включены в Налоговый кодекс не ранее 1 января 2021 года, пишет ТАСС. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минфина Андрей Лавров.

В среду первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов провел заседание рабочей группы по вопросам неналоговых платежей предпринимателей. В заседании участвовали представители бизнес-ассоциаций, Госдумы, Минфина, Счетной Палаты, Минэкономразвития, Совета Федерации.

По итогам обсуждения участники рабочей группы согласились с необходимостью регулирования некоторых неналоговых платежей законодательством о налогах и сборах.

В рамках пакета законопроектов, переводящих регулирование неналоговых платежей в Налоговый кодекс, будут также предусмотрены изменения в Бюджетный кодекс с тем, чтобы сохранить целевое расходование поступлений платежей, регулирование которых предполагается упорядочить.

В ходе заседания рабочей группы Силуанов отметил, что предлагаемые новации не означают ни введения принципиально новых сборов, ни увеличения объемов налоговой нагрузки - они нужны для создания предсказуемых и понятных условий ведения бизнеса, а также систематизации уже существующих платежей и ограничения федеральных и региональных властей в введении новых сборов или изменении их размеров. При этом ставки предлагаемых платежей налогов вместо уже существующих не станут увеличивать, а в разрабатываемом пакете предусмотрят десятилетний мораторий на уголовную ответственность за нарушение налогового законодательства в отношении пяти платежей.

Также в ходе заседания первый вице-премьер поддержал предложение бизнеса о введении дополнительного моратория на взимание штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах в части рассматриваемых платежей. Кроме того в ходе доработки законопроектов с Федеральной налоговой службой дополнительно отработают механизмы администрирования указанных платежей для использования самых современных цифровых технологий в этой сфере и снижения административной нагрузки на бизнес.

Кроме того было решено, что пакет законопроектов будет предусматривать введение некоторых новых сборов, которые заменят различные уже действующие платежи за государственные услуги.