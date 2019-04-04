Глава Альфа-банка заявил, что клиент без смартфона не их клиент

Первичным и ключевым центром взаимодействия с частными и корпоративными клиентами Альфа-банка станет смартфон, заявил главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский в интервью «Коммерсанту».

Он рассказал о том, что недавно совет директоров утвердил стратегию развития банка на 2019–2021 годы. И назвал три ключевых положения из неё.

Ставится цель вернуть первенство в мобильном банке. Первичным и ключевым центром взаимодействия с частными и корпоративными клиентами Альфа-банка станет смартфон. В мобильном приложении будет доступен полный набор продуктов и сервисов в наиболее удобном для клиента формате. В ближайшие несколько месяцев мобильный банк будет серьезно обновлен. Альфа-банк первым в России построит сеть следующего поколения — обслуживание в отделениях будет воможным без паспорта и карт, только со смартфоном. Отказ от бумаги везде, где это не запрещено законом или не обусловлено потребностью клиентов. Альфа-банк хочет стать первым в России безбумажным универсальным банком. Ключевым фактором успеха будет являться активное внедрение биометрии и электронной цифровой подписи.

На вопрос, то будет если у клиента нет мобильного приложения или смартфона, глава Альфа-банка заявил:

Клиент без смартфона — потенциально не наш клиент

Верхошинский Владимир Вячеславович: начал карьеру в Ситибанке в 2002 году. С 2009 по 2016 год работал в ВТБ и Банке Москвы. С 1 августа 2018 года является главным управляющим директором Альфа-банка.