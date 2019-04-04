Ставку акциза на импортные сигареты увеличат

Госдума приняла во втором чтении законопроект вводящий сезонный повышающий коэффициент при расчёте акцизов на импорт табака. Этим же законом устанавливается новый порядок определения налоговой базы при реализации кальянного табака.

Повышающий коэффициент будет применяться при определении суммы акциза по ввозимым на территорию России сигаретам, папиросам, сигариллам за налоговые периоды с 1 сентября по 31 декабря каждого календарного года.

Налоговую базу при реализации или получении кальянного табака предлагается определять в зависимости от информации, указанной на потребительской упаковке, в части содержания табачного сырья.

Действующая редакция пункта 9 статьи 194 НК РФ предоставляет преференции импортерам табачных изделий (в особенности с территорий государств – членов Евразийского экономического союза, где отсутствуют ввозные таможенные пошлины на данный вид продукции), на которых повышающий коэффициент не распространяется.

Ряд организаций – производителей табачной продукции, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории РФ, имеют производственные площадки в других странах, отмечается в пояснительной записке. Это позволяет им ввозить необходимый объем продукции без дополнительной фискальной нагрузки в период с 1 сентября по 31 декабря в целях создания товарного запаса на следующий год по действующим ставкам акциза, в то время как отечественные производители вынуждены формировать товарный запас с учетом повышающего коэффициента по исчислению акциза.

Принятие законопроекта позволит увеличить доходы консолидированного бюджета России на 5-7 млрд рублей, заявил один из авторов проекта Сергей Катасонов (ЛДПР).