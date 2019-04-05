Многодетным семьям уменьшили земельный и имущественный налог

Госдума накануне в третьем чтении приняла закон, который вводит дополнительные налоговые вычеты для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Эти налоговые льготы позволят:

уменьшить земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м для одного земельного участка;

уменьшить налог на имущество физлиц на кадастровую стоимость 5 кв. м от площади квартиры, комнаты или ее части и 7 кв. м площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Эти вычеты будут действовать с налогового периода 2018 года. Для многодетных граждан, сведения о которых есть у налоговых органов, льгота будет применена автоматически.

Физлица, данные о количестве детей которых отсутствуют в налоговых органах, могут обратиться в любую инспекцию за предоставлением льготы с заявлением по установленной форме, сообщает ФНС.

Его можно подать до 1 июня 2019 года, то есть до начала массового расчета имущественных налогов за 2018 год. За вычетом можно обратиться и после этой даты, в этом случае будет проведен перерасчет налогов и направлено уточнённое налоговое уведомление.