Торговать маркированными товарами при ЕНВД можно. Пока

Глава 26.3 НК не содержит запрета на применение налогоплательщиками ЕНВД при реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством РФ.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/8895 от 13.02.2019.

Напомним, между тем Минфин разработал поправки в НК, которые как раз предусматривают запрет на применение ЕНВД в случае продажи товаров, подлежащих обязательной маркировки.

Пока этот проект находится на стадии обсуждения и еще даже не внесен в Госдуму.