Справки из ИФНС поступают в неудобном для бухгалтеров формате xml

Налогоплательщики продолжают сталкиваться все с новыми странными проявлениями особенностей программного обеспечения ФНС.

Мы уже рассказывали о проблемах с Личными кабинетами, справками об отсутствии задолженности, блокировкой счетов за несуществующие долги без возможности их оперативной разблокировки.

В этот раз бухгалтеры столкнулись с шифрограммой, которая приходит из ИФНС под видом справки о состоянии расчетов. Ее присылают в формате xml.

Вот как это выглядит на экране монитора бухгалтера при открытии с помощью Notepad:

Как отмечают участники обсуждения этого вопроса в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке, справки в таком текстовом формате вместо ожидаемой таблицы в пдф приходят сейчас многим налогоплательщикам.

Вот что бухгалтеру на этот счет ответили в службе техподдержки ФНС: