Справки из ИФНС поступают в неудобном для бухгалтеров формате xml

Налогоплательщики продолжают сталкиваться все с новыми странными проявлениями особенностей программного обеспечения ФНС.
Мы уже рассказывали о проблемах с Личными кабинетами, справками об отсутствии задолженности, блокировкой счетов за несуществующие долги без возможности их оперативной разблокировки.
В этот раз бухгалтеры столкнулись с шифрограммой, которая приходит из ИФНС под видом справки о состоянии расчетов. Ее присылают в формате xml.
Вот как это выглядит на экране монитора бухгалтера при открытии с помощью Notepad:
Как отмечают участники обсуждения этого вопроса в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке, справки в таком текстовом формате вместо ожидаемой таблицы в пдф приходят сейчас многим налогоплательщикам.
Вот что бухгалтеру на этот счет ответили в службе техподдержки ФНС:
Документооборот Личного кабинета налогоплательщика юридического лица переведён на новую технологическую платформу. Теперь ответы на запросы информационных услуг можно скачать только в формате xml.
Вы можете открыть полученный файл программой NotePad . При этом следует учитывать, что данные будут представлены в том же виде, что и в xml.
Возможность скачать ответ на запрос в другом формате в настоящее время не предусмотрена