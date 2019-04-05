ФНС проводит день открытых дверей

Пресс-служба ФНС сообщает, что 4 и 5 апреля, а также 25 и 26 апреля во всех налоговых инспекциях пройдет Всероссийская акция «Дни открытых дверей». Во время проведения акции гражданам расскажут о том, как отчитаться по своим доходам за 2018 год.

Узнать, как заполнить декларацию 3-НДФЛ и какие документы нужны для получения налогового вычета, можно также в многофункциональных центрах.

В этом году отчитаться о полученных в 2018 году доходах нужно до 30 апреля. Так, например, декларацию необходимо подать, если в прошлом году налогоплательщик продал машину, которая была в собственности менее трех лет, сдавал квартиру в аренду гражданам или выиграл в лотерею. Направить декларацию для получения налоговых вычетов можно в любое время в течение года.

Кроме того, в рамках Дней открытых дверей можно подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С его помощью можно не только заполнять и отправлять декларацию онлайн, но и оплачивать налоги за имущество, отправлять запросы в налоговую инспекцию, заявления на льготы и др.

В Дни открытых дверей время работы инспекций продлено с 09:00 до 20:00.