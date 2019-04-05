В России выдано уже 8 млн. электронных больничных

2 апреля 2019 года в Рязани был выдан 8-миллионный электронный больничный лист, сообщает пресс-служба ФСС.
В тройку регионов-лидеров по оформлению больничных нового поколения в настоящее время входят Республика Татарстан — 568 434 электронных больничных листа, Белгородская область — 442 319 электронных больничных и Московская область — 395 354 электронных больничных.
В соотношении с бумажными листками нетрудоспособности по количеству выданных электронных лидируют Белгородская область (53,06%), Республика Мордовия (48,84 %) и Чеченская Республика (48,72%).
Всего на сегодняшний день выдают электронные больничные листы 7 582 медицинские организации по всей России.
Напомним, внедрение электронного листка нетрудоспособности началось с 1 июля 2017 года.