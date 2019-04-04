Надо ли применять ККТ, если ИП произвел оплату с личного счета

Если ИП перечислил юрлицу денежные средства со своего личного банковского счета, то получатель обязан пробить кассовый чек вне зависимости от того, есть у предпринимателя расчетный счет или нет.

Такое разъяснение заместителя начальника Управления оперативного контроля ФНС России А. Сорокина опубликовал журнал «Налоговая политика и практика».

Статус индивидуального предпринимателя позволяет физическому лицу в одной ситуации выступать как физическое лицо, а в другой — как индивидуальный предприниматель. Поскольку деньги поступили с личного банковского счета физического лица, у юридического лица возникает обязанность применить ККТ (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

Заметим, что этот ответ не является официальным разъяснением, а исходя из указанных норм закона о ККТ сделать такой однозначный вывод нельзя. Поскольку ничего о типе счета в законе не сказано.