При работающем муже жена не может получить пособие на рождение ребенка в соцзащите

Получить единовременное пособие при рождении ребенка может один из родителей. Факт нахождения родителей в браке не имеет значения, поясняет отделение ФСС по Удмуртии.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2019 с учетом индексации равен 17 479 руб. 73 коп.

Пособие выплачивается:



1. Работодателем - по месту работы (службы) одного из родителей или лица, его заменяющего. Данный порядок распространяется и на случаи, когда работает (служит) только один из родителей. Другими словами, у родителей нет права выбора обращаться по месту работы одного из них или в органы социальной защиты, так как законодательно установлен приоритет назначения пособия по месту работы, если хотя бы один из родителей работает. Однако, если брак между родителями расторгнут, а проживающий с ребенком родитель не работает (не служит), то пособие выплачивает орган соцзащиты населения по месту жительства родителя (месту его пребывания или фактического проживания).



2. Органом социальной защиты населения - по месту жительства (месту пребывания или фактического проживания) одного из родителей или лица, его заменяющего, если оба родителя не работают (не служат) либо обучаются по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

Пособие назначается и выплачивается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами.