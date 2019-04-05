Налоговая ОПГ? Бухгалтеры жалуются на беспредел в ИФНС

На волну беспредела в налоговых инспекциях жалуются бухгалтеры в Фейсбуке.

Вызывают директоров в ифнс и инспекторы в наглую шантажируют, чтобы убрал того или иного контрагента из книги покупок, иначе: «будем собирать доказательную базу», «придем с выездной», «проведем камералку», — пишет Олеся.

Наглость и методы все больше напоминают бандитские и создается впечатление, что находишься не в гос. органе, а в местной ОПГ, сетует автор. И приводит в пример историю, приключившуюся вчера:

Директору было предложено доплатить 400 тыс руб НДС (как считали — непонятно), со словами вы с вашим оборотом легко можете себе это позволить. Инспекторы заявили офигевшему директору, что они знают его поставщиков и если он не заплатит, то они перекроют ему кислород звонком его поставщику, чтобы поставщик не работал больше с этой фирмой, иначе уже у поставщика начнутся проблемы.

О похожих угрозах со стороны налоговиков, причем реализованных, написала другой бухгалтер

Директор на поводу пошел и доплатил 700 т.,в следующий квартал опять вызывают, опять столько же, и в третий раз тоже самое случилось. Потом ему надоело это все и перестал платить.Вызывали всех сотрудников на допрос. Давили через своих высокопоставленных чиновников на наших заказчиков. Прессинг был - это ужас. Вызывали наших партнеров, давили и на них.

Названы и конкретные инспекции, допускающие подобное обращение с налогоплательщиками - 19-я и 20-я ИФНС по Московской области.

А в московской ИФНС № 36 инспектор потребовал доплатить НДС потому, что у поставщика товаров фирме был контрагент, у которого в поставщиках была организация с явными признаками помойки. В ответ на вопрос директора, причем тут его организация и какое отношение он имеет к неким лицам, которых совершенно не знает, ему рассказали о 54 ст НК РФ и начали пугать выездной.

У бухгалтеров создается ощущение, что времена 90-х возвращаются и популярные в то время методы все чаще и чаще используются налоговиками. И они грустно шутят, что скоро дойдет очередь и до паяльников.