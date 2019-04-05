Банк из Иваново лишился лицензии

С сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).

Как сообщает пресс-служба ЦБ, банк допускал многочисленные нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные

Ключевым направлением деятельности Банка «Иваново» являлось кредитование компаний и физических лиц. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Основным источником финансирования этой деятельности были привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% всех привлеченных банком средств).