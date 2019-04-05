В банкоматах Сбербанка нет ограничений на прием 5-тысячных купюр

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что банкоматы ряда банков, в том числе Сбербанка, прекратили принимать купюры номиналом 5 тысяч рублей.

Между тем это не соответствует действительности, заявили в «Сбере».

Масштабных ограничений на прием купюр каких-либо номиналов, в том числе 5 тысяч рублей, в банкоматах Сбербанка нет, заявили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Вместе с тем в колл-центре Сбербанка сказали, что некоторые банкоматы все же ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей.