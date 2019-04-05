Счетная плата впервые обнародовала план будущих проверок

Счетная палата становится более открытой и накануне впервые за свою историю опубликовала план проверок на 2019 год.

Добавим, ранее этот документ предназначался исключительно для служебного пользования.

В перечень включены 284 контрольных мероприятия и 73 экспертно-аналитические проверки. В частности, будет проверена работа «Роскосмоса», а также эффективность расходования средств Минэкономики, Минспортом, Минфином и Пенсионным фондом.

В текущем году особое внимание будет уделено контролю за реализацией нацпроектов и достижением наццелей, обозначенных в майском Указе Президента. В частности, речь идет об анализе создания цифровой образовательной среды в сфере общего образования, анализе влияния мероприятий федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на снижение смертности от новообразований.

Кроме того, Счетная палата проанализирует меры по сокращению объемов незавершенного строительства во всех регионах страны. В сфере экологии будет проведена проверка обращения с отходами.

В соответствии с законодательством в план работы Счетной палаты могут вноситься изменения, например, в связи с обращениями депутатов Государственной Думы, поручениями Президента и т.д. Исходя из этого, перечень проверок на сайте Счетной палаты будет обновляться ежемесячно.