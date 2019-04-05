Для Facebook, Twitter и Instagram введут ограничения, связанные с персональными данными россиян

АНО «Цифровая экономика» выступила с идеей запретить иностранным компаниям, не имеющим российского юридического лица, использовать данные граждан России. Одна из целей — лишить «привилегий» Facebook, Twitter и Instagram, передает РБК.
В концепции речь идет о том, что на российские и иностранные компании должны распространяться единые требования, если их активность связана с использованием персональных данных граждан России и их деятельность осуществляется на территории страны. «Российские и иностранные компании должны конкурировать, одинаково соблюдая правила ведения бизнеса в России. Нельзя при равных условиях предъявлять к российским компаниям более жесткие требования. Кроме того, некоторые иностранные компании, например Facebook, обещали открыть российское представительство или отдельное юридическое лицо, но не открыли. Мы считаем, что такие компании также обязаны соблюдать российское законодательство, иначе они не смогут получить доступ к данным российских граждан», — пояснила президент Ассоциации участников рынка больших данных и член совета директоров «МегаФона» Анна Серебряникова.