Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде. Об удалении материала Baza сообщила в своем Telegram-канале, текст расследования доступен на сайте проекта, пишут «Ведомости».

«Дзен» получил жалобу на материал, поскольку тот содержит оскорбление или клевету, объяснил представитель сервиса, но не ответил на вопрос, от кого получена жалоба. Также «Дзен» получил уведомление Роскомнадзора, который указал, что материал Baza содержит информацию, распространение которой в России запрещено. Служба сослалась на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ о защите деловой репутации, вынесенное в ноябре 2018 г. Это решение касалось публикаций, в большинстве из которых были упомянуты ВТБ, президент банка Андрей Костин и Наиля Аскер-заде. Если бы «Дзен» не удалил статью Baza, страница с этой публикацией была бы заблокирована.

На основании ноябрьского решения суда и аналогичного ему решения, вынесенного тем же судьей Нестеровым в сентябре 2018 г., Роскомнадзор уже заблокировал около 1000 ссылок на интернет-ресурсы, следует из данных общественного проекта «Роскомсвобода». Столь массовая блокировка на основе всего двух судебных решений – прецедент для России.

Представитель Роскомнадзора подтвердил «Ведомостям», что после решений судов служба требовала удаления материалов о ВТБ, опубликованных не только на перечисленных в решениях суда ресурсах, но и на других сайтах. На каких основаниях служба признает тот или иной материал о банке и его сотрудниках запрещенным к распространению, представитель Роскомнадзора не сказал.

«Дзен» уже не впервые удаляет посты после жалоб бизнесменов и компаний на оскорбление и клевету. Так, в середине марта по жалобе банка «Тинькофф» сервис заблокировал пост в канале «Адские бабки», который ведет журналист Александра Баязитова