Недвижимость подорожает из-за нового закона о запрете долевого строительства

Вступление в силу поправок к закону №214-ФЗ, согласно которым застройщики больше не смогут напрямую привлекать средства граждан на строительство жилых домов, может повлечь очередной скачок цен на недвижимость. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев, отметив, что интерес к новостройкам у граждан не ослабевает.

«Активность покупателей, конечно, повлияла на цены. Весь 2018 год первичная недвижимость дорожала, продолжается рост и в январе–марте. Рост издержек из-за увеличения НДС уже сейчас отражается на ценах, а вступление в силу очередных поправок в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ может вызвать очередной скачок цен», — отметил он.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям», по итогам I квартала 2019 года средняя цена квадратного метра в новостройках в России дорожала каждый месяц и составила 68,4 тыс. рублей, увеличившись на 10,6% в сравнении с I кварталом прошлого года. Так, в Москве и Санкт-Петербурге квадратный метр подорожал на 11%. В то же время в тройку лидеров по динамике роста цен вошли Кемеровская область (17%), Краснодарский край (16%) и Татарстан (16%).

Наибольшей популярностью в стране пользуются однокомнатные квартиры. В Петербурге их востребованность выросла на 8% по сравнению с показателями 2018 года. При этом в Москве, к примеру, в структуре предложения преобладают двухкомнатные квартиры.