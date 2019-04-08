Когда турпутевки в пользу сотрудников облагаются взносами

ФСС высказал свою позицию относительно обложения взносами стоимости путевок для работников, оплаченных работодателем.

Напомним, Минфин в письме от 15.01.2019 № 03-04-06/1107 сообщает, что оплату стоимости турпутевок работников нужно облагать взносами. Ведомство исходит из того, что перечень необлагаемых выплат исчерпывающий и оплата стоимости путевок для работников в нем не поименована. Такой же вывод содержится и в письме Минфина № 03-15-06/24316 от 12.04.2018.

Что касается судов, то они в спорах по данному вопросу придерживаются иного мнения. И хотя рассмотренные дела основаны на нормах Закона о страховых взносах (Федеральный закон № 212-ФЗ в настоящее время не действует), не исключено, что в спорах суды будут применять аналогичный подход.



Позиция ФСС основана на наличии связи предоставления туристической или санаторно-курортной путевки с исполнением трудовых обязанностей работником. Ревизоры ФСС проверяют, выдали ли путевку в качестве поощрения за работу, учитывались ли результаты труда, должность, заработная плата и другие показатели трудового процесса при предоставлении путевки.

При наличии связи с трудовой деятельностью работника, страховые взносы на стоимость путевки должны начисляться.

Так, путевки предоставляемые работникам, работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, оплачиваемые за счет ФСС в качестве финансирования предупредительных мер по сокращению травматизма работников, обязательно подлежат обложению страховыми взносами, сообщает ФСС.

Напомним, ранее Минтруд в письме № 17-0/10/В-7499 от 28.09.2017 сообщал, что ведомство считает возможным поддержать предложение об исключении из объекта обложения страховыми взносами на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами, приобретенных в рамках финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, осуществляемого ФСС.