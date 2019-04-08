Как считается пособие по больничному листу

Больничный лист оплачивается в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Пособия по временной нетрудоспособности исчисляются исходя из среднего заработка работника, рассчитанного за 2 календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, в том числе за время работы у другого работодателя (других работодателей).



В случае, если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, либо в одном из указанных годов работник находился в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы (календарный год) по его заявлению могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.



В случае, если средний заработок, рассчитанный за этот период, в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, установленного на день наступления страхового случая, средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие, принимается равным МРОТ.

Для определения размера пособия применяется следующий алгоритм расчета:



1) определяем средний дневной заработок путем деления суммы начисленного заработка за расчетный период (2 года) на 730 (731) дней;



2) определяем размер дневного пособия с учетом продолжительности страхового стажа работника.



Согласно статьи 7 Федерального закона № 255-ФЗ, пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, выплачивается в следующем размере:



— застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, −100 % среднего заработка;



— застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, — 80 % среднего заработка;



— застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, — 60% среднего заработка.



3) определяем размер пособия за весь период нетрудоспособности путем умножения дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности.

Такие разъяснения на своем сайте дает отделение ФСС по Удмуртии.

Напомним, для расчета больничных вы можете воспользоваться бесплатным онлайн-калькулятором на нашем сайте.