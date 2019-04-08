При покупке квартиры у бабушки мужа можно получить имущественный вычет

Имущественный налоговый вычет на покупку квартиры не предоставляется, если сделка купли-продажи совершается между физлицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии со статьей 105.1 НК.



В частности, взаимозависимыми лицами признаются: физлицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.



В то же время абзацем первым пункта 1 статьи 105.1 НК установлено, что если особенности отношений между лицами могут оказывать влияние на условия или результаты сделок, совершаемых этими лицами, или экономические результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц, указанные лица признаются взаимозависимыми для целей налогообложения.



При этом суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 2 статьи 105.1 НК.

В этой связи, если между супругой и бабушкой супруга, которые являются сторонами сделки купли-продажи квартиры, не будет установлена взаимозависимость, то супруга вправе претендовать на получение имущественного налогового вычета.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-04-05/2228 от 18.01.2019.