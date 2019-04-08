Как подтвердить свой предпенсионный статус

Для предоставления мер социальной поддержки в 2019 году статус гражданина предпенсионного возраста будут иметь мужчины и женщины, достигшие возраста 56 лет и 51 года соответственно.

Для поддержки предпенсионеров предусмотрен целый ряд льгот и важных законодательных решений. В том числе:

уголовная ответственность работодателя за увольнение или отказ в приеме на работу предпенсионера по причине возраста;

право для предпенсионеров на 2 дня бесплатной диспансеризации с сохранением зарплаты;

сохранение налоговых льгот и ряда местных льгот по достижению возраста по законодательству, действующего до 2019 года, а именно 55 лет — женщины и 60 лет — мужчины;

пособие по безработице в повышенном размере (с 2019 года оно выросло с 4900 до 11289 рублей);

социальная программа по переобучению предпенсионеров и повышению их квалификации для большей востребованности на рынке труда;

получение накопительной пенсии по достижению прежнего выхода на пенсию (55 и 60 лет женщины и мужчины соответственно).

Когда наступает предпенсионный возраст для досрочников? Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это, прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам № 1, № 2 и др., позволяющим досрочно выходить на пенсию.

Чтобы подтвердить свой статус предпенсионера гражданину достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу.

Все ведомства и организации, задействованные в предоставлении льгот, самостоятельно запрашивают сведения о предпенсионерах из ПФР в электронной форме через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), к которой подключены все органы власти. Работодатели получают сведения через электронные каналы, которые обычно используются для представления отчетности.

Гражданин может получить лично для своих целей сведения об отнесении его к лицам предпенсионного возраста. Для этого можно обратиться в ближайшую клиентскую службу ПФР. В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР также есть новая возможность получить справку об отнесении гражданина к лицам предпенсионного возраста.

Для этого нужно в разделе «Пенсии» выбрать заказ соответствующей справки и заполнить все необходимые пункты. Сведения об отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного возраста формируются автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР, в том числе сведений (индивидуального) персонифицированного учета.