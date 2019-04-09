Сколько ИП-добровольцы должны заплатить в ФСС в 2019 году

Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачивают страховые взносы в ФСС исходя из стоимости страхового года, определяемой как произведение МРОТ, установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.

Следовательно, стоимость страхового года в 2019 году составляет: 11280 руб. х 2,9% х12 = 3925,44 руб.

Таким образом, в целях приобретения права на получение страхового обеспечения в 2020 году, лицам, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, необходимо до 31 декабря 2019 года уплатить страховые взносы в размере 3925 руб. 44 коп.

Если лицо, добровольно вступившее в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не уплатило страховые взносы за соответствующий календарный год до 31 декабря текущего года, имевшиеся между ним и страховщиком правоотношения считаются прекратившимися.