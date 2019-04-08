Народ требует уменьшить зарплату депутатам и дворникам

Некоторых граждан беспокоит слишком высокий размер зарплат других граждан. На минувшей неделе сразу две инициативы на сайте РОИ посвящены этой теме.

Автор одного предложения требует понизить зарплату депутатам Госдумы до 11280 рублей (МРОТ, за который они голосовали), чтобы они ощутили, каково реальное положение дел в стране.

Другой россиянин возмущен некачественной работой дворников и считает, что схему оплаты их труда надо изменить, установив оклад в размере не более МРОТ. Все, что свыше МРОТ, им надо доплачивать в виде премии, если они ее заслужат. А заслуживают они ее или нет — будут решать жильцы домов, возле которых дворники убираются. Автор инициативы считает, что дворники только делают вид, что работают. Фактически они выбегают на улицу лишь на пару минут, чтобы постоять у мусорных баков, и тут же возвращаются назад в теплое помещение. При этом они получают зарплату и кладут ее себе в карман.