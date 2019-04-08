Как незаконно меняют директоров и почему с этим никто не борется

О проблеме с незаконной сменой руководства или участников ООО написали в Telegram на канале BlackAudit

Технология такой смены проста — в налоговую подается заявление, заверенное «ушлым» нотариусом. Копии документов нотариусы себе не оставляют, достаточно написать в реестре, что они якобы были представлены.

Процедура устроена так, что реальному директору или участнику проще обратно подать документы на восстановления свои прав и полномочий, чем добиваться этого через суд или УФНС. При этом им самим приходится порой заверять документы у нотариуса на основании «левого» протокола.

Кто-то пытался разобраться с этой историей и писал обращения в УФНС. Но реакции нет. Единственное, что было сделано — ввели механизм подачи возражений по форме Р3800, которая может учитываться при рассмотрении документов.

При этом в правоохранительных органах с этой темой вообще никто не борется по ряду причин, одной из них является то, что квалифицируются такие деяния по ст. 170.1 УК РФ, она не тяжкая (такая же как 327 УК РФ), но рассматривают такие заявления окружные подразделения ОЭБиПК, у которых выявления преступлений по таким делам не входит в систему оценки результатов и рейтингов.