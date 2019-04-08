Россияне негативно отнеслись к закону о неуважении к власти

После принятия законов «о наказании за неуважительное отношение к власти» и «за распространение недостоверных новостей в интернете и в СМИ» Левада-центр провел опрос среди россиян на предмет их отношения к вышеназванным законам.

Был отмечен довольно низкий уровень осведомленности населения об этих действиях Госдумы. В отличие от политической рекламы многих выступлений высшего руководства страны, дискуссия вокруг этих законов была очень закрытой и слабо освещалась в СМИ.

Лишь 18% россиян считают себя достаточно компетентными и информированными («много слышали об этом»), чтобы судить о социально-политическом контексте и последствиях принятия этих законов.

Еще 39-40% россиян выбрали вариант ответа — «что-то такое слышали об этом», но полной ясности нет. Такой характер массовых реакций указывает на то, что значительное число людей не могут сказать что-то определенное или вразумительное об этом событии.

Оставшиеся (42-43%) респондентов впервые услышали об этих законах от опрашивающих их интервьюеров. Иначе говоря, абсолютное большинство россиян ничего не знают о факте принятия этих законов, либо эти проблемы их не интересуют, не трогают и не волнуют.

Вместе с тем подавляющее большинство опрошенных (64%) полагают, что эти законы направлены на то, чтобы «не допустить критику власти», лишь 23% думают, что их функция — «обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете», еще 13% затруднились ответить на заданный вопрос.

Причем среди специалистов этот показатель составляет 71%, а среди молодежи (а значит — среди постоянных пользователей интернета и социальных сетей) доля ответов «не допустить» поднимается даже до 78-79% (почти столь же высока она у москвичей — 76%).

Однако отношение к принятию этих законов резко различается. Если закон «о наказании за неуважительное отношение к власти» вызвал осуждение большей части населения (53% не одобряют его, одобряют — 39%), то закон о штрафах «за распространение недостоверных новостей в интернете и в СМИ» воспринимается таким же большинством вполне позитивно: 55% опрошенных одобряют его, 35% — не одобряют.