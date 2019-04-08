Назван курс рубля на лето

О курсе рубля на предстоящее лето рассказал эксперт компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин в интервью «Российской газете».

По его словам, в первом квартале национальная валюта показала лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4%. Поэтому для того, чтобы определить дальнейшие позиции рубля на мировом рынке, специалисты определили приблизительный курс рубля на сезон отпусков.

Они пришли к выводу, что если во втором квартале нефтяные котировки не изменятся, то российская валюта сможет возобновить рост до 64–66 рублей за доллар и 72–74 рублей за евро.

По словам аналитика, на формирование курса рубля большое влияние оказывают инвесторы, воспользовавшиеся смягчением риторики Федеральной резервной системы (ФРС).

В это же время он предупредил о незначительном подорожании доллара, которое может последовать вслед за недавним ужесточением санкционных мер со стороны США.