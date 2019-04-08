Бухгалтеры делятся способами формирования путевых листов

Участник группы «Красный уголок бухгалтера» затеял обсуждение на тему автоматизации процесса работы с путевыми листами.

Как можно формировать путевые листы чтобы это было более автоматизировано по сравнению с экселем или с ручным заполнением на бумажных бланках? Коллеги делятся своими средствами:

специализированная версия 1С;

обычная бухгалтерская 1С, доработанная (дописанная) программистами;

блок учета путевых листов в «Контуре»;

делегирование этой работы специализированной компании.

А как вы работаете с путевыми листами?