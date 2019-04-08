ФНС разрешит бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам

ФНС собирается вмешаться в ситуацию с «налогом на Гугл», пишут «Ведомости».

С 1 января 2019 г. изменился механизм уплаты НДС, который иностранные компании платят с электронных услуг для российского бизнеса. Иностранцам пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу России и самостоятельно платить налог, который до этого за них перечисляли заказчики.

Порядок уплаты пока непонятен, разъяснений нет, декларация не утверждена, перечисляет партнер Taxology Алексей Артюх: поступления в бюджет по итогам I квартала могут сократиться по сравнению с 2018 г., потому что крупные холдинги приостановили платежи за услуги иностранным поставщикам. Так поступили до трети компаний, причем не только по электронным, но и по другим услугам, говорят два собеседника «Ведомостей» в международных компаниях. Российские компании не хотят рисковать вычетом по НДС, для которого необходимо выделение налога в расчетном документе продавца.

Иностранцам новые правила тоже не понравились. Закон создает «ощутимые неудобства», которые могут стать дополнительным барьером для ведения бизнеса в России, писал осенью гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и руководителю ФНС Михаилу Мишустину. Он предлагал вернуться к прежнему порядку.

ФНС в итоге согласилась с доводами иностранных компаний. Служба подготовила проект письма, в котором признает налог, уплаченный по прежнему порядку. «Ведомости» ознакомились с проектом документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Если продавец не предъявил покупателю НДС (в том числе потому, что не встал на учет в службу), а покупатель самостоятельно уплатил налог в бюджет и принял его к вычету, то у налоговиков нет оснований требовать у иностранцев повторно уплатить налог или оспорить налоговый вычет российских компаний, указано в письме.