10 тысяч бухгалтеров зарегистрированы в КУБе

Количество участников нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке достигло красивой круглой цифры — 10 000 человек.

Наше профессиональное сообщество растет и развивается.

Это отличная площадка для того, чтобы посоветоваться с коллегами, поделиться опытом и пообщаться с профессионалами.

Как бухгалтеру правильно выйти из сложных, непонятных и неприятных ситуаций, и самое главное — как в них не попадать. Все это обсуждается специалистами в «Красном уголке бухгалтера» с практической стороны.

Если вас еще там нет, присоединяйтесь!