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Проверьте, не поменялись ли в вашем регионе счета для уплаты налогов!

С 30 апреля в 26 регионах будут закрыты старые  казначейские счета для уплаты налогов.  Список их приведен в письме ФНС РФ № КЧ-4-8/25936@ от 28.12.2018 г.

С 4 февраля временно функционируют одновременно два счета - старый и новый. Однако с 30 апреля платить налоги и взносы надо будет только на новый счет.

N п/п

Наименование УФК

20-ти значный номер банковского счета, подлежащего закрытию

20-ти значный номер открываемого нового банковского счета

1

УФК по Республике Адыгея

40101810100000010003

40101810803490010004

2

УФК по Республике Калмыкия

40101810300000010003

40101810303490010005

3

УФК по Карачаево-Черкесской республике

40101810900000010001

40101810803490010006

4

УФК по Республике Марий Эл

40101810100000010001

40101810922020016001

5

УФК по Республике Мордовия

40101810900000010002

40101810022020017002

6

УФК по Республике Тыва

40101810900000010001

40101810050049510001

7

УФК по Удмуртской Республике

40101810200000010001

40101810922020019001

8

УФК по Республике Хакасия

40101810200000010001

40101810150045510001

9

УФК по Алтайскому краю

40101810100000010001

40101810350041010001

10

УФК по Забайкальскому краю

40101810200000010001

40101810750042010001

11

УФК по Камчатскому краю

40101810100000010001

40101810905070010003

12

УФК по Иркутской области

40101810900000010001

40101810250048010001

13

УФК по Кировской области

40101810900000010001

40101810222020011001

14

УФК по Курганской области

40101810000000010002

40101810065770110002

15

УФК по Курской области

40101810600000010001

40101810445250010003

16

УФК по Магаданской области

40101810300000010001

40101810505070010001

17

УФК по Мурманской области

40101810000000010005

40101810040300017001

18

УФК по Новгородской области

40101810900000010001

40101810440300018001

19

УФК по Орловской области

40101810100000010001

40101810845250010006

20

УФК по Пензенской области

40101810300000010001

40101810222020013001

21

УФК по Ростовской области

40101810400000010002

40101810303490010007

22

УФК по Самарской области

40101810200000010001

40101810822020012001

23

УФК по Смоленской области

40101810200000010001

40101810545250000005

24

УФК по Тюменской области

40101810300000010005

40101810965770510005

25

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

40101810900000010001

40101810565770510001

26

УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу

40101810500000010001

40101810465770510002

 

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