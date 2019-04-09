Проверьте, не поменялись ли в вашем регионе счета для уплаты налогов!

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Nаdine Ну то есть опять-таки гражданам придётся нести ворох справок (а то налоговики сами не видят, кто ... Многодетным семьям уменьшили земельный и имущественный налог

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Nаdine На самом деле налоги платятся с любой зар.платы и даже с пенсии :) НДС и акцизы в магазине забыл... Маткапитал за первого ребенка: за и против

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РК44 Так в том и дело, что они не отрицают, что обязаны вернуть, они уже отправляли мне деньги 02.03, ... Готовы революционные поправки в Налоговый кодекс

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Чалдон Ну не сказала бы.. в памперсный период наше мусорное ведро наполнялось в 2 раза быстрее )))Это би... Маткапитал за первого ребенка: за и против