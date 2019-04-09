Имеет ли право работник получать зарплату наличными?

Декларация не скачивается. В чем может быть причина?
Лет 8-9 назад я сама столкнулась с похожей схемой - налоговая пыталась с меня НДФЛ удержать при ...
Только с белой почему-то больше как ни крути
Или патент оформит, чтоб из него вычесть Кассу, а потом опять на УСН...
Ну то есть опять-таки гражданам придётся нести ворох справок (а то налоговики сами не видят, кто ...
Как и обещала-отчитываюсь.Все платежи уточнили - пени сторнировали.19 марта Дмитрий отписался, чт...
Кстати, да :) Иногда технический сбой - это просто технический сбой :) Как-то в крупном сетевом...
На самом деле налоги платятся с любой зар.платы и даже с пенсии :) НДС и акцизы в магазине забыл...
Если говорить про самосознательного водителя, который решит работать легально, скорее всего он оф...
Странно удивляться, что тоталитарный строй не одобряет внедрение свобод. Или у кого-то еще есть и...
Смешались в кучу кони, люди. То водитель должен стать ИП и купить кассу аж за 60 тысяч и бить чек...
Как обычно вместо создания нормальных условий для жизни, наша власть пытается с ювелирной грацией...
Какой бред. Страшно жить и работать в этой стране.
Хозяину магазина я таких вопросов не задавал. Полагаю, ему виднее, раз он на это пошёл....
Ну другим-то возвращают. Чудес ведь не бывает, чтобы для всех КБК был, а для вас нет....
Если это настолько низкомаржинальный продукт, то какой смысл им торговать. Либо, если покупатели ...
Остается надеяться, что данные изменения не будут использоваться для подавления любой критик...
Вообще-то об этой ситуации в нашей бухгалтерской группе писала сама главбух, которая в эту передр...
Первое: грамматические ошибки в тексте дают возможность предположить и юридическую безграмотность...
Да ККТ, для вмененщиков, в любом варианте применения- реальная помощь бизнесу.........
А ИП без работников розница? Дилемма: закрываться или работать за гроши.....
а разве можно как то автоматизировать путевой лист? Он ведь почти полностью заполняется на основа...
Депутаты пусть на общественных началах работают, поскольку от их работы результат ноль, следовате...
Так в том и дело, что они не отрицают, что обязаны вернуть, они уже отправляли мне деньги 02.03, ...
вот откровенно говоря, были мы на презентациях, все крайне замудренно и бестолково, вообще решили...
потому что мне это невыгодно, у меня простите свои сервера, где все инфо и я разово купила все ба...
Вспоминается лозунг: заплати налоги и спи спокойно!!! только вот я не пойму, что лучше-то в итоге...
Надо создать нормальные условия для рождения ребенка, а не стимулировать: элементарно простые вещ...
Пусть тогда расскажут про мартовское обновление ЗУПа. Слегка программа перестала считать нормальн...
Я ни кого не защищаю, НО, не забывайте что терминалы, это техника! А техника может ломается и не ...
А вот если мы личным кабинетом в принципе не пользуемся, задолбали с этими подтверждениями, реаль...
Свежие новости о моей пени по переплате по УСН - 115,67 руб. инспектор правит руками, окончательн...
Про депутатов - поддерживаю, еще президенту и правительству надо зарплаты на уровне пары-тройки М...
Очень интересно получается с документами и с оспариванием сделок. Обязанность по хранению докумен...
Ну не сказала бы.. в памперсный период наше мусорное ведро наполнялось в 2 раза быстрее )))Это би...
НДФЛ с МРОТ тоже не мало. Ну, и с черной з/п они и так налоги не платят какое им еще пособие....