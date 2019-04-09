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Имеет ли право работник получать зарплату наличными?

Работники бюджетного учреждения имеют право получать зарплату наличными, если не хотят иметь счета в банках и карты.

Такой ответ дали специалисты на сайте Роструда «Онлайнинспекция.рф».

В своем ответе они сослались на ст.136 Трудового кодекса. Согласно этой статье заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника.

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