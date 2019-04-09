Когда и в каком виде в «Прозрачном бизнесе» появятся данные по НКО

Информация о среднесписочной численности сотрудников некоммерческих организаций и сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО с 2020 года будет размещаться на сайте ФНС.

Причем предполагается принятие ведомственного нормативного акта ФНС, определяющего, что публикация указанных выше данных размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в формате, доступном для просмотра.

Напомним, сейчас открытые данные о доходах, налогах и системе налогообложения организаций размещены в виде набора файлов, в которых вам нужно разыскать искомого налогоплательщика.

Отметим, чтобы сэкономить ваше время и нервы, «Клерк» расшифровал эти файлы и предлагает пользоваться нашим бесплатным инструментом по поиску в базе Открытых данных.

Почему данные об НКО планируется выложить в более удобном формате? Потому что это позволит обеспечить прозрачность данных, в соответствии с которыми НКО будут вести упрощенный кадровый документооборот.

Дело в том, что в настоящее время идет подготовка проекта поправок в ТК, которые позволят работодателям-некоммерческим организациям, численность работников которых не превышает 15 человек, заключать срочные трудовые договора (по аналогии с работодателями-субъектами малого предпринимательства). Кроме того, для НКО отменяется обязанность по разработке, утверждению и изменению дополнительной кадровой документации.

Порядок вступления законопроекта в силу (в 2020 году) обусловлен сроком размещения необходимых данных в открытом доступе.