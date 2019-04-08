Труд работников НКО будет регулироваться по-новому

Опубликован проект поправок в ТК в части введения особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей, являющихся социально-ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО).

Законопроектом предлагается распространить на СОНКО нормы аналогичные нормам главы 48.1 ТК в части регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений у работодателя — субъекта малого предпринимательства, который отнесен

‎к микропредприятиям, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, и трудовыми договорами.

В пояснительной записке отмечается, что является целесообразным и обоснованным снижение для НКО обязанностей по несению дополнительного ресурсного бремени по разработке, утверждению и изменению дополнительной кадровой документации.

Внесение изменений в ТК также позволит работодателям-некоммерческим организациям, численность работников которых не превышает 15 человек, заключать срочные трудовые договора (по аналогии с работодателями-субъектами малого предпринимательства).

Новые правила планируется внедрить с 2020 года.