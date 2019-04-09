Инкогнито из ФНС помогает пользователям «Клерка»

Недавно на «Клерк» пришел инкогнито представитель Центрального аппарата ФНС Дмитрий (по крайней мере он так представился). У нас до сих пор нет подтверждения, что он работает действительно там, однако реальная помощь бухгалтерам действительно оказывается.

Пользователь мурыська пожаловалась на то, что её подопечный ИП уже год не может уточнить ошибку в статусе платежа по НДФЛ. Дмитрий предложил отправить документы ему и вот результат:

«Все платежи уточнили — пени сторнировали. 19 марта Дмитрий отписался, что документы, которые я ему направила, получены, а 20 марта все проведено», — сообщила мурыська сегодня.

О том, что невозможно провести уточнение платежа пишут уже многие бухгалтеры. В налоговых заявляют, что им поступил запрет сверху. Однако Дмитрий писал, что это неправда и подобных указаний ФНС не рассылала.