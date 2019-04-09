У россиян появятся генетические паспорта

К 2025 году у россиян могут появиться генетические паспорта. Об этом говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности».

В документе есть два положения, которые касаются появления в России генетических паспортов: во-первых, для мониторинга химических и биологических рисков необходимо «осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения»; во-вторых, предполагается создание «условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений», пишет РБК.

В документе не поясняется, что именно понимается под «генетической паспортизацией».

Эксперты полагают, что речь может идти о двух видах генетических паспортов. Первый — судебно-медицинский генетический паспорт. Второй вариант — более «подробный» документ, в котором будут обозначены риски для здоровья человека и другие особенности его организма.