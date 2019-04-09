ИП-северяне требуют учесть период деятельности при расчете северных надбавок к зарплате

Бизнес-омбудсмен Карелии поддержала обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к Дмитрию Медведеву с просьбой внести изменение в нормативные правовые акты в части учета страхового стажа по обязательному пенсионному страхованию ИП и самозанятых лиц, осуществлявших деятельность на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Речь идет о начислении процентной надбавки к зарплате в случае их последующего трудоустройства по трудовым договорам, чтобы ИП-северяне смогли воспользоваться законными гарантиями и компенсациями.

Проблема заключается в следующем:

Деятельность в качестве ИП не включается в общий трудовой стаж, дающий право на назначение «северной» процентной надбавки к зарплате. ИП, прекратив свою деятельность и устроившись на работу по найму, не получает северные процентные надбавки к зарплате за период работы в качестве ИП. Действующее российское законодательство относит к трудовому стажу только период работы на предприятиях, в организациях, учреждениях в качестве наёмного лица.

Это несправедливо, считают в Ассоциации. Период деятельности ИП в северных районах необходимо включать в общий трудовой стаж и учитываться при начислении «северной» процентной надбавки.