Путин пообещал налоговые преференции за инвестиции в Арктику

Президент России Владимир Путин поручил разработать законопроект о льготах для бизнеса за инвестиции в Арктику. Об этом он сообщил на пленарном заседании Международного арктического форума, передает корреспондент РБК.
Речь идет о льготных ставках на прибыль, о понижающих коэффициентах по налогу на добычу полезных ископаемых и заявительном порядке возмещения налога на добавленную стоимость.
«Правительству России вместе с экспертами, представителями бизнеса уже дано поручение разработать проект специального федерального закона об особой системе преференций для инвесторов арктической зоны. И прошу провести эту работу оперативно, с тем чтобы этот закон был принят Госдумой уже в осеннюю сессию», — цитирует Путина РИА Новости.
Президент также пригласил зарубежных партнеров принять участие в развитии портов в Мурманске и Петропавловске-Камчатском.
Международный Арктический форум проходит в Санкт-Петербурге 9-10 апреля.