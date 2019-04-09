Утвержден оператор обязательной маркировки

Глава правительства Дмитрий Медведев назначил оператора цифровой маркировки всех товаров, им стала дочерняя структура Центра развития перспективных технологий — Оператор-ЦРПТ. Распоряжение премьер-министра опубликовано на сайте правительства.

До 31 мая оператором по обязательной маркировке меховых изделий будет оставаться ФНС. Эта маркировка появилась уже в 2016 году. С 1 марта стала обязательной маркировка табачных изделий.

В 2019 г. власти планируют ввести обязательную маркировку еще нескольких категорий товаров: духов и туалетной воды, шин, покрышек, белья, фотокамер, разных предметов одежды. А к 2024 г. власти планируют распространить маркировку товаров на все товарные группы.

ООО «Оператор-ЦРПТ» имеет двух учредителей — ЦРПТ с долей в УК 90% и некое ООО «Новые решения», которому принадлежит доля в 10%. Учредителем и руководителем второй организации является госпожа Орешина, у которой это не единственная организация. По данным ФНС она является учредителем еще двух компаний. Одна из них, «ОМЕГА-ХОЛДИНГ», в свою очередь, тоже является учредителем нескольких ООО, некоторые из которых находятся в процессе ликвидации по причине недостоверности сведений.

ЦРПТ на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% — госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.