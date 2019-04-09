Вступление в силу закона о суверенном Рунете перенесут на ноябрь

Вступление в силу закона о рунете будет перенесено на ноябрь этого года, положение о национальной системе доменных имен вступит в силу с 1 января 2021 года. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, говоря о поправках в законопроект ко второму чтению, сообщает РИА «Новости»

Законопроект о защите Рунета был принят Госдумой в феврале в первом чтении. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых "экстраординарных" ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Депутат заверил, что вступление в силу закона о защите Рунета не отразится на интернет-пользователях.

«Все сравнения и аллегории, что после начала реализации этого закона в нашей стране Интернет будет работать, как в Китае, некорректны и не соответствуют действительности», — указал он.

Он добавил, что российские власти не запрещают работу западных сервисов в стране, а, напротив, всячески её приветствуют. Более того, власти стараются как можно больше интегрировать развитие западных сервисов на территории Российской Федерации, отметил парламенатрий.

Госдума в феврале приняла в первом чтении законопроект о защите Рунета. Он направлен на обеспечение устойчивой работы российского сегмента Интернета при угрозе его отключения от Всемирной сети из-за рубежа. Проект предусматривает создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования при Роскомнадзоре, который будет обеспечивать доступность услуг связи в России при любых «экстраординарных» ситуациях и координировать усилия операторов в этих ситуациях.