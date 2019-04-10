Налог по УСН можно уменьшить на прошлогодние взносы, уплаченные в этом году

Налогоплательщики на УСН, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога на страховые взносы, в том числе фиксированные взносы ИП.

ИП на УСН с объектом «доходы» вправе уменьшить сумму исчисленного налога (авансовых платежей по налогу) за 2019 год на сумму уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном периоде страховых взносов, а также на сумму погашенной задолженности по уплате страховых взносов за 2018 год.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/13909 от 04.03.2019.