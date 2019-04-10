Опубликованы контрольные соотношения декларации по акцизам

Начиная с отчетности за март 2019 года начинает действовать новая налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию. Она утверждена приказом ФНС России от 21.09.2018 № ММВ-7-3/544@.

Федеральная налоговая служба письмом от 29.03.2019 № СД-4-3/5797@ направила контрольные соотношения по новой декларации в нижестоящие налоговые органы. Налогоплательщики акцизов могут ими воспользоваться для проверки правильности заполнения декларации.

Срок представления отчетности по акцизам за март - 22 апреля.