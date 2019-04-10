До конца года пересмотрят размер комиссий по эквайрингу

На встрече рабочей группы была представлена дорожная карта по урегулированию вопроса комиссий за эквайринг. Согласно документу, участники рынка должны определиться со ставками до конца года, пишут «Известия».

В числе предложений — снижении банковского интерчейнджа (комиссия, которую банки выплачивают друг другу в процессе совершения операций) в социальной сфере и при крупных покупках.

Также предложено пересмотреть комиссии для клиентов, которые получают в банках не только услугу эквайринга, но и другие (например, зарплатный проект или кредиты). Кроме этого, рекомендовано выровнять ставки по детским товарам в разных магазинах. Еще одно предложение — начислять плату за эквайринг только в рублях. Сейчас она может взиматься и в иностранной валюте.

В дорожную карту не вошли предложения ритейлеров по снижению комиссий при продажах бытовой техники и электроники, продукции легкой промышленности, товаров для отдыха, спорта и туризма. Однако в дальнейшем документ может быть подкорректирован.

Впрочем, формулировки в документе слишком расплывчаты, отметил глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков. По его словам, это свидетельствует о том, что представители финансового сектора не рвутся снижать ставки даже по тем категориям, где оптимизация уже согласована.