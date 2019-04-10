ФНС дала признаки номиналов

Федеральная налоговая служба в письме от 29 марта 2019 г. № ГД-4-14/5722@ привела характерные признаки лиц, являющихся профессиональными номинальными директорами.

Признаками таких лиц, в частности, могут являться: отсутствие постоянного места работы и (или) незначительный уровень дохода; низкий уровень образования; проживание в регионе, отличном от места регистрации юридического лица. Возраст их, как правило, не превышает 25 — 30 лет.

Характерным признаком, указывающим на деятельность лиц, профессионально создающих номинальные юридические лица, является также наличие у таких лиц статуса учредителя (участника) и (или) руководителя нескольких юридических лиц, в отношении которых в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности содержащихся в данном реестре сведений.

Налоговики напоминают, что информацию о лицах, которые являются участниками и (или) руководителями нескольких юридических лиц, а также информацию о недостоверности сведений о юридических лицах возможно получить на размещенном на официальном сайте ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сервисе «Прозрачный бизнес».

Однако наличие всех перечисленных признаков не свидетельствует о том, что конкретный гражданин является номиналом, предупреждает ФНС в конце письма.