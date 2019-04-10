Сеть Fix Price откроет магазины в отделениях «Почты России»

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price. Ассортимент будет состоять из непродовольственных товаров, включая канцелярию, одежду, бытовую химию.
Представитель почтового оператора лишь указал, что «проект позволит обеспечить жителей сельских и удаленных населенных пунктов доступными товарами, которые сегодня, как правило, возможно приобрести только в городах», передает РБК.
Ассортимент Fix Price состоит из двух категорий — дешевых товаров и товаров, ориентированных на импульсивную покупку, поэтому они будут пользоваться спросом, особенно это актуально для небольших городов и сел, отмечают эксперты.