Клерк.Ру

Сеть Fix Price откроет магазины в отделениях «Почты России»

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price. Ассортимент будет состоять из непродовольственных товаров, включая канцелярию, одежду, бытовую химию.

Представитель почтового оператора лишь указал, что «проект позволит обеспечить жителей сельских и удаленных населенных пунктов доступными товарами, которые сегодня, как правило, возможно приобрести только в городах», передает РБК.

Ассортимент Fix Price состоит из двух категорий — дешевых товаров и товаров, ориентированных на импульсивную покупку, поэтому они будут пользоваться спросом, особенно это актуально для небольших городов и сел, отмечают эксперты.

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